Neu-Ulm hat Hochwasserscheitel überstanden - Schäden unklar

Hochwassergefahr im Südwesten steigt - Ein Schild mit der Aufschrift "Hochwasser" steht an der Donau. - Foto: Marius Bulling/dpa

Die Stadt Neu-Ulm hat den Scheitel der Hochwasserwelle an Donau und Iller nach Einschätzung der Stadtverwaltung überstanden. Trotz sehr hoher Pegelstände blieb das befürchtete 100-jährige Hochwasser demnach aus. „Wie hoch die möglichen Schäden sind, werden wir aber erst sehen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat“, sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger am Abend. Zwei Straßen, die Donauuferwege und die Radwanderwege an Donau und Iller sollen jedoch bis auf Weiteres gesperrt bleiben.

© dpa-infocom, dpa:240602-99-244998/2