Neblige Aussichten auf das Wochenende

Einige Teile Bayerns werden in den kommenden Tagen in Nebel gehüllt. Doch in manchen Regionen dürfen sich Ausflügler auch Hoffnungen auf Sonnenstunden machen.

Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern auf kälteres und teils nebeliges Wetter einstellen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, zieht eine Kaltfront über Bayern. Diese bringe in der Nacht zum Freitag Kälte, leichten Frost und in tieferen Lagen Regen und Schneeregen. In Alpennähe und in Niederbayern warnt der DWD vor Glatteisgefahr.

Am Freitag ziehen demnach die letzten Niederschläge an die Alpen ab, wo den Angaben zufolge auch Schnee fallen kann. Sonst bleibe es meist trocken, hieß es. Die Temperaturen erreichen maximal zwei bis sechs Grad.

Nebel und Sonne am Wochenende

Wer das Wochenende in Bayern für einen Ausflug nutzen möchte, sollte sich laut DWD Ziele in Nord- und Ostbayern aussuchen. Dort sei zwar mit morgendlichen Nebelfeldern zu rechnen, diese lösten sich im Laufe des Vormittags jedoch auf.

Der Samstag beginne vielerorts trüb mit Hochnebel, vor allem in Schwaben und Oberbayern. Sonst zeige sich aber voraussichtlich verbreitet die Sonne. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen einem und fünf Grad, im Hochnebel kaum über dem Gefrierpunkt.

Auch am Sonntag prognostiziert der DWD, dass sich der Hochnebel im Alpenvorland bis nach Schwaben stellenweise den ganzen Tag hält. Sonst sei nach Auflösung örtlicher Nebelfelder mit heiteren bis wolkigen Wetter zu rechnen. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenschein minus eins bis plus fünf Grad. In der Nacht besteht den Angaben zufolge bei Tiefstwerten bis minus acht Grad wieder stellenweise Glättegefahr.

