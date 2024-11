Nebelig-trübes Wochenende in Bayern

Nach einem sonnigen und ungewöhnlich milden Feiertag in Bayern bringt das Wochenende viel Nebel.

Am Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern auf nebliges Herbstwetter einstellen. Der Samstag beginnt trüb mit dichtem Nebel im Alpenvorland und hochnebelartiger Bewölkung in vielen anderen Teilen des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Vereinzelt kann es leichten Sprühregen geben, während die Sonne sich vor allem in den Alpen zeigt. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klart es von Franken über die Oberpfalz bis nach Niederbayern auf. In den Tälern von Alpen und Bayerwald ist laut DWD leichter Frost möglich. Auch am Sonntag bleibt es in vielen Regionen neblig und trüb. Abseits des Hochnebels zeigt sich jedoch die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Montag gibt es dann dichten Nebel und die Temperaturen können in höheren Lagen bis auf minus 4 Grad sinken. Stellenweise ist mit Glätte zu rechnen.

