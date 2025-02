Nebel und Glätte zum Wochenstart in Bayern

Wetter im Süden - In den kommenden Tagen wird es in Bayern neblig. (Archivbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Den Freistaat erwarten in den kommenden Tagen frostige Temperaturen und Nebel. Besonders nachts ist mit glatten Straßen und schlechter Sicht zu rechnen.

In weiten Teilen Bayerns bleibt es in den kommenden Tagen neblig und frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt insbesondere nachts und in den Morgenstunden örtlich vor Glätte. Demnach müssen Autofahrer mit glatten Straßen und teilweise Sichtweiten unter 150 Metern rechnen.

Am Dienstag soll dann erneut ein zäher Hochnebel aufziehen. Im Umfeld der östlichen Mittelgebirge und im höheren Alpenvorland kommt im Tagesverlauf öfter die Sonne durch. Durchgängig sonnig soll es in den Alpen sowie in den höheren Lagen der Mittelgebirge werden. Bei beständigem Hochnebel werden Temperaturen um 0 Grad Celsius erwartet.

Sonne lässt sich im Süden blicken

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich laut DWD erneut Nebel und Hochnebel aus. Es sei mit Tiefstwerten zwischen -3 bis -7 Grad Celsius zu rechnen, in den Alpen und im Bayerwald sogar fast bei -10 Grad Celsius. Im Umfeld von Donau und Naab sowie generell in Niederbayern soll es am Mittwoch meist trüb werden. Sonst löst sich der Nebel von Süden her oft auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Es werden Höchsttemperaturen in Alpennähe von bis zu 9 Grad Celsius erwartet.

Mit zunehmend dichter, teils hochnebelartiger Bewölkung ist in der Nacht zum Donnerstag zu rechnen. Daraus entstehen nach Angaben des DWD örtlich Sprühregen oder Schneegriesel sowie Glätte. Gebietsweise ist für Donnerstag geringer Schneefall oder Regen angekündigt. Die vorhergesagten Temperaturen liegen bei maximal 0 bis 5 Grad Celsius.

