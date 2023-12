Nationalstürmerin Schüller fehlt FC Bayern wegen Corona

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen im Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam an diesem Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) auf Stürmerin Lea Schüller verzichten. Wie der Club kurz vor Beginn der Partie mitteilte, ist die 26 Jahre alte Nationalspielerin positiv auf Corona getestet worden. Aus demselben Grund verpasst die 17-jährige Alara Şehitler den vierten Spieltag der Gruppenphase.

Vor dem Spiel in Amsterdam führen die von Alexander Straus trainierten Münchnerinnen (5 Punkte) die Gruppe C knapp vor AS Rom, Ajax (je 4) und Paris Saint-Germain (3) an.

