Nationalspieler Pavlovic nach Operation bei Bayern zurück

Einen Monat nach seinem Schlüsselbeinbruch trainiert Bayern-Star Pavlovic wieder mit dem Team - zumindest teilweise. Viele Profis fehlen bei der ersten Einheit einer kurzen Woche.

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hat nach seinem Schlüsselbeinbruch beim FC Bayern München wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Rund einen Monat nach der Verletzung mit anschließender Operation war der Mittelfeldspieler zunächst beim gemeinsamen Aufwärmprogramm auf dem Rasen mit dabei, ehe er sein individuelles Training auf einem der Nebenplätze fortsetzte. Wie lange der 20-Jährige noch pausieren muss, ist offen.

In der kurzen Vorbereitungszeit für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg konnte Trainer Vincent Kompany am Montag nur einen kleinen Teil seines Kaders in München versammeln. Unter anderem waren Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka und Alphonso Davies dabei. Zahlreiche Kollegen sind noch auf Länderspielreisen.

© dpa-infocom, dpa:241118-930-292421/1