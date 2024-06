Nagelsmann: EM-Hierarchie bei Spielführern unverändert

Ilkay Gündogan ist Julian Nagelsmanns EM-Kapitän. Die Stellvertreter sind Joshua Kimmich und Thomas Müller. An der Hierarchie will der Bundestrainer trotz zwei prominenter Rückkehrer nichts ändern.

Julian Nagelsmann hält bei der Fußball-EM an der Hierarchie mit Kapitän İlkay Gündogan und dessen zwei Stellvertretern fest, ungeachtet der Rückkehr von Ex-Spielführer Manuel Neuer und Toni Kroos. „Alles bleibt so mit Ilkay, Josh und Thomas“, sagte der Bundestrainer vor dem EM-Test gegen die Ukraine am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg. Soll heißen: Gündogan führt die DFB-Elf beim Heimturnier mit der Kapitänsbinde an. Sollte der 33-Jährige nicht auf dem Platz sein, ist zunächst Joshua Kimmich der erste Stellvertreter. Und Thomas Müller wäre der nächste Ersatz-Spielführer.

„Ich gehe davon aus, dass einer von ihnen auf dem Acker sein wird“, sagte Nagelsmann. Ansonsten werde man „spontan entscheiden“, wer als Spielführer einspringt. Neuer und Kroos wären bei ihrem jeweils vierten EM-Turnier logische Kandidaten gewesen.

Neuer war von 2016 bis zum Beinbruch Kapitän

Der 38 Jahre alte Bayern-Torwart Neuer war von 2016 bis zu seiner schweren Beinverletzung nach der WM 2022 DFB-Kapitän. In dessen Abwesenheit führte zunächst Kimmich die Nationalmannschaft an. Ex-Bundestrainer Hansi Flick ernannte dann aber Gündogan zu seinem Spielführer. Nagelsmann übernahm diese Personalentscheidung.

Der Bundestrainer hatte bereits mehrfach geäußert, dass für ihn das Kapitänsamt keine übergroße Funktion habe. „Der Kapitän ist für die Mannschaft da“, sagte er am Sonntag. Er selbst spreche mit allen seinen Spielern.

© dpa-infocom, dpa:240602-99-249096/2