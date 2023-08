Nächtlicher Wetterumschwung in Bayern geht glimpflich vonstatten

Ein herbstlicher Wetterumschwung bringt so einige Gewitter in Bayern mit sich. −Symbolbild: dpa

Der Hitze der vergangenen Tage sind in der Nacht auf Samstag in Bayern vielerorts Gewitter gefolgt. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor „schauerartigen Regenfällen“, „kräftigen Gewittern“ und Sturmböen der Stärke 9 (75 - 88 Stundenkilometer). Zu größeren Polizeieinsätzen kam es dennoch zum Glück nicht.









Wie die Polizeipräsidien Niederbayern, Oberbayern Süd und Nord sowie Oberpfalz und Mittelfranken am frühen Samstagmorgen auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Donaukurier, Mittelbayerische) mitteilen, war es „eine ruhige Nacht“. „Hier fängt es jetzt erst zu regnen an“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, „einsatzmäßig war in der Hinsicht garnichts heute Nacht“.





Regen und Gewitter in der Nacht





In vielen anderen Regionen hat es unterdessen in der Nacht ordentlich geschüttet. Die Temperaturen haben am frühen Samstagmorgen merklich abgekühlt. Vor allem im Bereich der Oberpfalz und Teilen Niederbayerns und Oberbayerns gelten auch weiter Gewitterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Für Kreis und Stadt Regensburg, Neumarkt in der Oberpfalz und Kelheim sowie Neuburg-Schrobenhausen , Pfaffenhofen an der Ilm, Ingolstadt und Eichstätt warnt der DWD sogar für den Morgen vor „starken Gewittern“.





Erneut Gewitter auch tagsüber





„Im Tagesverlauf vom Hochrhein und den Alpen bis in die östliche Mitte dann neue kräftige Gewitter“, meldet der DWD. Im Süden von Bayern kommen diese gemeinsam mit Starkregen, Hagel und Orkanböen. Der Nordwesten des Landes bleibe weitestgehend verschont.





Freibadwetter höchstens mittags





Freibadwetter dürfte an diesem Samstag in Bayern wohl eher nicht zu finden sein - außer, man funktioniert den Sonnen- zum Regenschirm um. Höchstens mittags sind uns laut DWD-Vorhersage ein, zwei Stunden Sonnenschein vergönnt. Dann geht es wieder los. „Von Südwesten in Altbaiern und Schwaben erneut, dann allerdings schwere Gewitter. Im Alpenvorland extreme Unwetter durch heftigen Starkregen wahrscheinlich! Mäßig warm bei 21 Grad in Unterfranken und 27 Grad in Südostbayern. Schwacher Wind um West, bei Gewittern starke bis stürmische, vereinzelt Sturmböen“, sagten die Wetterexperten voraus.