Die Autobahn 73 bei Forchheim wird wegen Bauarbeiten am Wochenende zeitweise voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Süd und Baiersdorf-Nord wird die A73 von Samstag um 18.00 Uhr bis Sonntag um 8.00 Uhr gesperrt sein, wie ein Sprecher der Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte. Grund sind demnach Arbeiten zur Erneuerung des Überführungsbauwerks an einer Kreisstraße. Der Verkehr wird in beiden Richtungen umgeleitet.

