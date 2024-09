Nächstes Traumtor: 1860 München feiert dritten Sieg in Serie

1860 München - 1860 München feiert den dritten Sieg in Serie. - Foto: Angelika Warmuth/dpa

1860 München gewinnt auch sein drittes Drittliga-Match der Englischen Woche. In Dortmund ist wieder ein famoser Fernschuss der „Löwen“-Höhepunkt.

Der TSV 1860 München kommt in der 3. Liga immer mehr in Schwung. Die Sechziger feierten ein 2:1 (0:1) bei Borussia Dortmund II und damit den dritten Sieg innerhalb von acht Tagen. Nach dem Rückstand durch Ayman Azhil (34. Minute) drehten der eingewechselte Maximilian Wolfram (56.) und Tunay Deniz (61.) mit ihren Treffern nach der Pause die Partie für den bayerischen Fußball-Traditionsverein.

Der Höhepunkt des „Löwen“-Nachmittags war der Siegtreffer von Deniz, der den Ball von nahe der Mittellinie in hohem Bogen über Keeper Marcel Lotka ins Tor schoss. Erst am vorigen Wochenende hatten die Sechziger dank eines Treffers von rund 60 Metern einen 1:0-Erfolg bei Arminia Bielefeld gefeiert. Unter der Woche gelang dann ein 1:0 über Hannover 96 II.

Deniz und ein Kunstschuss

„Ich glaube, der Torwart stand gar nicht so weit vorne, aber ich wollte es einfach mal versuchen“, sagte Deniz bei MagentaSport. „Wenn er jetzt nicht reingegangen wäre, wäre es auch nicht so schlimm gewesen – so ist es natürlich ein Traumtor.“

In der Tabelle kletterte der TSV durch den vierten Saisonsieg in die obere Hälfte.

