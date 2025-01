Nächste Italien-Party? Super-G der Frauen in Garmisch

Ski alpin Weltcup - US-Skistar Lindsey Vonn schied beim Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen aus. - Foto: Angelika Warmuth/dpa

Nach einem italienischen Doppelsieg bei der Abfahrt gehen die Frauen in Garmisch beim Super-G an den Start. Ein US-Star möchte das verpatzte erste Rennen wiedergutmachen.

Es ist die Speed-Generalprobe vor der Weltmeisterschaft: Die Skirennfahrerinnen sind am zweiten Tag des Ski-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen beim Super-G am Start. Favorisiert ist erneut das italienische Sieger-Duo von der Abfahrt mit Federica Brignone und Sofia Goggia. US-Star Lindsey Vonn konnte ihr Garmisch-Comeback nicht mit Erfolg krönen und möchte nach ihrem Ausscheiden im ersten Rennen wieder angreifen.

Das Rennen auf der Kandahar-Piste nahe der Zugspitze (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ist für die meisten Fahrerinnen der letzte Wettbewerb vor der WM im österreichischen Saalbach-Hinterglemm Anfang Februar.

