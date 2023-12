Nächste Fränkische Weinkönigin wird in Aschaffenburg gewählt

Die Wahl der nächsten Fränkischen Weinkönigin soll am 22. März in Aschaffenburg stattfinden. Die dortige Stadthalle am Schloss werde erstmals Austragungsort sein, gab die Gebietsweinwerbung am Donnerstag bekannt. „Wir freuen uns, dass wir kommendes Jahr die Wahl in Churfranken und somit der Heimat der Deutschen Weinkönigin Eva Brockmann aus Haibach in Franken durchführen werden“, sagt Weinbaupräsident Artur Steinmann laut Mitteilung.

Die Siegerin des Abends wird die 66. Fränkische Weinkönigin werden. Bewerberinnen auf das Amt können sich noch bis zum 18. Januar melden. Die Fränkische Weinkönigin vertritt seit 1950 das Weinanbaugebiet Franken. Die jeweilige Amtsträgerin nimmt laut Weinbauverband jährlich etwa 400 Termine wie Weinfeste, Faschingsveranstaltungen und Reisen wahr, um Wein aus Franken zu vermarkten. Die aktuelle Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann wurde im Herbst auch zur Deutschen Weinkönigin gekürt.

