Nadel in Halloweensüßigkeit entdeckt: Polizei in Oberbayern ermittelt

In Oberbayern ermittelt die Polizei nach dem Fund einer Metallnadel in einer Halloweensüßigkeit. Die Mutter eines Vierjährigen aus Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) alarmierte die Beamten, wie die Polizei in Ebersberg am Montag mitteilte.









Sie hatte die Nadel beim Halbieren eines Schokoriegels entdeckt, den ihr Sohn an Halloween in Kirchseeon gesammelt hatte. Nach Angaben der Beamten waren die genauem Umstände noch unklar. Denkbar war demnach, dass die Nadel absichtlich in dem Riegel versteckt worden sein könnte. Auch ein Produktionsfehler bei der Herstellung werde geprüft, teilten die Beamten mit. Zunächst ungeklärt war auch, wo und von wem genau der Riegel dem Vierjährigen ausgehändigt wurde. Die Polizei riet Eltern in Kirchseeon, von Kindern gesammelte Süßigkeiten vorsichtshalber zu prüfen.





Riegel werde spurentechnisch untersucht





Die Beamten ermittelten nach eigenen Angaben wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der Riegel werde spurentechnisch untersucht, hieß es.



Bereits am Freitag war in einer Schule im niedersächsischen Rehden ein mit einer Nadel oder einem Nagel präparierter Schokoriegel entdeckt worden. Wie die Polizei in Diepholz am Samstag mitgeteilt hatte, fiel der gefährliche Gegenstand auf und wurde nicht verzehrt. Wer den Riegel in Umlauf gebracht hatte, war dort ebenfalls unklar.

− afp