Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein nackter Mann hat in Schwaben ein Fahrrad gestohlen. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte eine Frau in Amberg (Unterallgäu) am Sonntagmorgen bemerkt, dass ihr Fahrrad fehlte. Die Auswertung einer Überwachungskamera des Anwesens ergab, dass nachts ein nackter, glatzköpfiger Mann das Fahrrad nahm und aus dem Hofraum schub. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.

