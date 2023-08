Nackter Mann schlägt mit Holzlatte um sich: Wird gefesselt

Polizei - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein nackter Mann hat im Oberpfälzer Landkreis Regensburg für Aufregung gesorgt. Er war ohne Kleidung auf der Straße unterwegs und schlug mit einer Holzlatte um sich, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Er habe damit Passanten und Autofahrer in Lappersdorf bedroht, verletzt worden sei aber niemand. Zunächst sei es gelungen, den 36-Jährigen in einem Rettungswagen zu versorgen. Doch kurz drauf sei er aggressiv geworden. Polizisten überwältigten und fesselten den aus Baden-Württemberg stammenden Mann, der in Lappersdorf arbeitet.

Die Hintergründe für sein Verhalten am Montag seien noch unklar, hieß es. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

