Nachwuchstorwart Reichert vor Zweitliga-Debüt beim „Club“

Nachwuchstorwart Jan Reichert darf im letzten Saisonspiel des 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger SV sein Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga geben. Trainer Cristian Fiél kündigte den Einsatz des 22-Jährigen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Volksparkstadion an. „Er ist ein guter Torwart, ein guter Junge. In allererster Linie erwarte ich mir von ihm, dass er sich unfassbar freut“, sagte Fiél am Freitag.

Der Schweinfurter Reichert steht sonst im Tor der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Er gilt als Anwärter für die Nummer eins in der kommenden Saison bei den Profis. In Hamburg wird Christian Mathenia als Ersatztorart auf der Bank sitzen. Der auslaufende Vertrag von Stammkeeper Carl Klaus (30) wird dem Vernehmen nach nicht verlängert.

Im letzten Saisonspiel geht es für den wieder nicht aufgestiegenen HSV und den seit dem vergangenen Wochenende endgültig geretteten „Club“ nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. „Ich hätte nichts dagegen, wenn wir mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen“, sagte Fiél, der sich vorab bei den Fans für die Unterstützung über das Jahr bedankte. Rund 3500 Anhänger werden das Team nach Hamburg begleiten.

