Nachbarschaftsstreit in München eskaliert

Ein Nachbarschaftsstreit in München hat zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Zehn Streifen mit mehr als zwanzig Beamten rückten am Dienstagabend nach dem Notruf einer Zeugin aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch ein Unterstützungskommando (USK) sei vor Ort gewesen.

Bei der Schlägerei sollen zwei Familien mit fünf bis sieben Menschen im Alter zwischen 25 bis 57 Jahren beteiligt gewesen sein. Unter anderem sollen ein Messer und ein Pfefferspray eingesetzt worden sein. Einige von ihnen wurden leicht verletzt. Da aber keiner der Beteiligten mit der Polizei reden wollte, waren weitere Details vorerst nicht bekannt.

Das USK ist eine Spezialeinheit und unterstützt die Polizei unter anderem bei Einsätzen mit Gewaltpotenzialen, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Angaben zufolge kommt es in der Gegend vom Tatort immer wieder zu solchen Auseinandersetzungen.

