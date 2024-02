Nach zwei Wirkungstreffern: FC Bayern strebt Trendwende an

Thomas Tuchel - Trainer Thomas Tuchel von München kommt vor dem Spiel in das Stadion. - Foto: Sven Hoppe/dpa

0:3 in Leverkusen, 0:1 in Rom - der FC Bayern und Trainer Tuchel stehen beim Spiel in Bochum unter riesigem Druck. Ein weiterer Star ist verletzt.

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen hofft Trainer Thomas Tuchel mit dem FC Bayern München heute (17.30 Uhr/DAZN) auf einen Sieg gegen den VfL Bochum als Reaktion. Man wolle in Bochum die Trendwende einleiten, sagte Tuchel.

Nach dem 0:3 in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen und dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom steht vor allem Tuchel enorm unter Druck. In solchen Situationen müssten sich Trainer und Spieler beweisen, sagte Tuchel.

Den Münchnern fehlen weiter die Startelfkandidaten Kingsley Coman, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Konrad Laimer. Als neuer Verletzter kam in dieser Woche Neuzugang Sacha Boey hinzu.

© dpa-infocom, dpa:240217-99-27523/3