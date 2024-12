Nach Wolfsburg-Patzer: Bayern-Frauen zurück an Spitze

Am Freitagabend patzt Spitzenreiter Wolfsburg, tags darauf nutzt der FC Bayern dies sofort zum Sprung an die Tabellenspitze. Die Meisterinnen aber können am Montag wieder überholt werden.

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind vorübergehend an die Tabellenspitze der Bundesliga zurückgekehrt. Die Münchnerinnen gewannen zum Hinrunden-Abschluss 2:0 (1:0) bei der SGS Essen und nutzten damit den Patzer von Spitzenreiter VfL Wolfsburg; die Niedersächsinnen hatten am Freitagabend 0:1 bei Bayer Leverkusen verloren.

Im Klassement liegen die Bayerinnen mit 26 Zählern nun vor den punktgleichen Leverkusenerinnen auf Platz eins, Wolfsburg (25) rutschte auf Platz drei. Am Montagabend (18.00 Uhr) kann Eintracht Frankfurt (23) mit einem Sieg gegen RB Leipzig die Münchnerinnen aber wieder von Rang eins verdrängen und Herbstmeister werden.

Stanway trifft ins leere Tor

Im Stadion an der Hafenstraße waren Pernille Harder (30. Minute) und Georgia Stanway (90.+3) die Matchwinnerinnen. Nach einer dominanten ersten Bayern-Halbzeit standen die Gäste vor 3.411 Zuschauerinnen und Zuschauern nach der Pause teils unter Druck des Essener Teams.

In der Nachspielzeit aber beseitigte Vizeweltmeisterin Stanway alle Zweifel, als sie nach einem Konter ins leere Tor traf, weil die SGS-Keeperin bei einem Freistoß mit nach vorne gestürmt war.

