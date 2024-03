Nach winterlichen Grüßen deutlich milderes Wetter erwartet

Die zurückliegende Woche brachte erst schönstes Frühlingswetter, dann aber Regen, Graupel und Schneefall nach Bayern. Meteorologen sind aber zuversichtlich - auch mit Blick auf Ostern.

Nach den winterlichen Anwandlungen am Wochenende dürfte das Wetter im Freistaat in den nächsten Tagen wieder deutlich freundlicher werden. Am Sonntag hatte kalte Polarluft noch Schauer, einzelne Gewitter und Graupel sowie in und an den Alpen auch Schneefall gebracht, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes schilderte. Die Niederschläge würden am Montag aber abziehen, selbst im Norden des Freistaats sollte es in der zweiten Tageshälfte auflockern.

„Die Temperaturen gehen dabei in einen milderen Bereich, wobei es im Vergleich zu den letzten Tagen mit 8 bis 12 Grad noch frischer ist“, sagte die Expertin. „Auch der Dienstag sieht freundlich aus, trocken mit wenig Wolken und deutlich milder mit 15 bis 17 Grad.“

Eine weitere gute Nachricht hatte die Wetter-Fachfrau: Bei aller Unsicherheit wegen des langen Prognosezeitraumes sehe es nach aktuellem Stand so aus, als sei es auch an Ostern sehr freundlich und mild. Allerdings könne es grundsätzlich durchaus noch vorkommen, dass wie am Wochenende von Norden her Kaltluft durchbreche und letzte Wintergrüße bringe.

