Nach warmem Wochenende wird es in Bayern wieder etwas kühler

Sommerliche Temperaturen am Alpenrand - Ausflügler genießen hinter einem blühenden Baum die sommerlichen Temperaturen am Ufer des Hopfensees. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach außergewöhnlich warmen Tagen soll es im Laufe der Woche wieder etwas kälter werden in Bayern. In Teilen des westlichen Freistaats würden die Höchstwerte voraussichtlich am Dienstag schon unter 20 Grad Celsius fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Im Osten bleibe es voraussichtlich etwas länger wärmer.

Am Dienstagnachmittag soll es zudem vereinzelt zu Regenschauern kommen. In den Alpen werden teilweise auch kräftigere Schauer erwartet. Das aufziehende Tiefdruckgebiet aus dem Westen verdränge dann allmählich den Saharastaub, sagte ein DWD-Meteorologe.

Zudem sinke durch den einsetzenden Regen in der Mitte der Woche die Waldbrandgefahr. Am Montag galt im südlichen Allgäu und in Teilen des südlichen Oberbayerns noch die höchste von fünf Warnstufen.

Am Mittwoch sollen die Temperaturen demnach im gesamten Freistaat deutlich sinken. Die Meteorologen erwarten dann wechselhaftes Wetter bei 10 bis 15 Grad. In der Früh könne es gebietsweise sogar vereinzelt zu Frost kommen. Gegen Ende der Woche könnten die Temperaturen am Tag dann wieder auf mehr als 20 Grad steigen.

