Nach Waffenteilen auch illegal entsorgte Munition entdeckt

Nach dem Fund von illegal entsorgten Waffenteilen an einer Wertstoffinsel in Oberbayern hat ein Mann wenige Kilometer entfernt scharfe Munition in einem Karton gefunden. Die etwa zehn Kilogramm schwere Box mit mehreren Packungen voller Patronen sei „fein säuberlich in Plastik“ verpackt neben dem Einfahrtstor einer Firma in Pfaffenhofen an der Ilm abgestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 72-Jähriger habe den Karton am Samstag geöffnet und daraufhin die Polizei gerufen.

Die Ermittler hätten in der Box auch Munition gefunden, die zu den am Donnerstag in einem Wertstoffinsel-Container entdeckten Waffenteilen passen würde. Die Ermittlungen in dem Fall wegen Verstößen gegen das Waffengesetz dauerten am Montag an, die Polizei suchte nach Zeugen.

