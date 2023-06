Nach Vorwürfen gegen Rammstein: Theater Regensburg stoppt Musiktheaterproduktion

Die Musiktheater-Produktion „Mein Herz brennt“, die im Theater am Haidplatz in Regensburg gezeigt werden sollte, wurde gestoppt. −Fotos: Malte Krudewig/dpa, Kathrin Lechl (rechts)

Das Theater Regensburg hatte für Anfang November ein Musiktheater mit dem Titel „Mein Herz brennt“ angekündigt, in dem Texte von Rammstein die Hauptrolle spielen sollten. Das Projekt liegt nun auf Eis.



Die derzeitigen Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann nehme man am Theater sehr ernst. Deswegen wurde entschieden, bis zur deren Aufklärung das Projekt zu stoppen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dies soll keine Vorverurteilung sein, sondern das Ernstnehmen schwerwiegender Missbrauchs-Anschuldigungen und das klare Bekenntnis zu unserem aktuellen Spielzeitmotto Wahrheiten“ so Intendant Sebastian Ritschel. „Wir hoffen, dass die Wahrheit vollumfänglich ans Licht kommt.“









„Mein Herz brennt“ ist ein Musiktheater von Torsten Rasch nach Texten von Rammstein. Der Komponist hatte die Texte aus der Schauerromantik-Phase der Band 2005 neu vertont. Am Theater Regensburg sollte im November eine um sechs Lieder der Romantik ergänzte Uraufführung stattfinden. Angesetzt war eine Musiktheater-Produktion im Haidplatz sowie ein Philharmonisches Abschlusskonzert im Audimax angesetzt. Beide Positionen sind bis auf weiteres auf Eis gelegt.

