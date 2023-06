Nach Unfall auf A99 im Norden Münchens kilometerlanger Stau

Stau - Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. - Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall auf der Autobahn 99 im Norden Münchens hat sich am Montagmorgen nach Polizeiangaben ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet. Demnach prallte ein Transporter an der Teilung von A8 und A99 gegen den Fahrbahnteiler. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. Jedoch habe wegen ausgelaufener Flüssigkeiten der A99-Abschnitt Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt werden müssen.

Die Sperrung wegen der Reinigungsarbeiten werde länger dauern. Eine Umfahrung der Unfallstelle sei ausgeschildert, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:230605-99-942890/2