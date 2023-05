Nach Unfall: 17 Jahre alter Motorradfahrer in Lebensgefahr

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. - Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Unterfranken ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer habe den Jugendlichen am Mittwoch in Ebern (Landkreis Haßberge) beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß habe ein Rettungshubschrauber den 17-Jährigen in ein Krankenhaus geflogen. Wie der 62 Jahre alte Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen konnte, blieb zunächst unklar. Ein Experte soll Polizei und Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen helfen.

© dpa-infocom, dpa:230517-99-723578/2