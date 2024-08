Nach über 200 Folgen: „Grünwald Freitagscomedy“ sagt Servus – Letzte Sendung im Oktober

Nach über zwei Jahrzehnten geht eine Ära zu Ende: Die „Grünwald Freitagscomedy“ verabschiedet sich nach 22 Jahren vom Bildschirm. Das gab der Ingolstädter Kabarettist Günter Grünwald bei Facebook bekannt.









Woche für Woche brachte Grünwald den bayerischen Humor in die Wohnzimmer. Nach über 200 Folgen heißt es nun Abschied nehmen. Ganz im Sinne des Sprichworts „Alles hat ein Ende“ wird die finale Ausgabe der Sendung am Freitag, den 11. Oktober, um 22 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.









Wie der Kabarettist bekanntgab, werden in der Abschiedssendung auch seine kultigen Charaktere ein letztes Mal in Erscheinung treten: Der Kleinganove Bonzo, der trinkfeste Hausmeister Bamberger, der Fitness-Guru Gaggi Stangerl und der cholerische Sternekoch Joe Waschl werden zu sehen sein.





„Grünwald Freitagscomedy“ geht zu Ende – aber es gibt eine gute Nachricht für Fans



Für alle Fans gibt es einen Lichtblick: Günter Grünwald bleibt weiterhin präsent. Seit Februar tourt er mit seinem neuen Bühnenprogramm „Das kann doch wohl nicht mein Ernst sein“ durch die Lande. Auch im BR Fernsehen soll er in verschiedenen Formaten weiterhin zu sehen sein.



Günter Grünwald selbst blickt mit einem Augenzwinkern auf seinen Abschied von der „Grünwald Freitagscomedy“. Er betont, dass die 22 Jahre nicht einfach „wie im Fluge vergangen“ seien, sondern eine intensive und erfüllte Zeit für ihn waren. Besonders dankbar sei er für die Zusammenarbeit mit seinem großartigen Team, das ihn all die Jahre begleitet hat. Warum er aufhört? Nicht etwa, weil es „am schönsten“ sei, sondern weil er sich neuen Herausforderungen stellen möchte – und das mit gewohntem Humor: Seine nächste „Berufung“ sehe er als Can Can Tänzerin im Moulin Rouge, der Federschmuck stehe schon bereit.

