Nach Tumor-Erkrankung: Bayern-Torhüterin vor Comeback

Die Fußballerin Mala Grohs hat ihre Diagnose eines bösartigen Tumors im November öffentlich gemacht. Seitdem kämpft die Torhüterin um ihr Comeback. Jetzt steht sie kurz davor.

Torhüterin Mala Grohs vom FC Bayern München steht nach ihrer Tumor-Erkrankung vor dem Comeback. „Sie ist ganz nah dran“, berichtete Trainer Alexander Straus vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (14.00 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim. „Wir reden eher von Tagen oder einer Woche als von Wochen.“

Grohs war Mitte Januar zum Start der Wintervorbereitung auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die 23-Jährige absolvierte damals Teile des Teamtrainings und hat sich seitdem steigern können. Die Fitness habe sie längst, erzählte Straus. „Es geht nun um Timing und Fingerspitzengefühl.“ Nach diesem Wochenende ist ein Comeback also realistisch.

Grohs, die ihre Diagnose eines „bösartigen Tumors“ im November öffentlich gemacht hatte, war im Dezember operiert worden. Bei einem Testspiel am 22. Januar in Spanien gegen Bern (7:0) hatte sie in der zweiten Hälfte wieder zwischen den Pfosten gestanden. Grohs spielt seit 2019 bei den Bayern und wurde seitdem dreimal deutsche Meisterin.

