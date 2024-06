Nach türkischem Sieg bei EM-Spiel: Mann attackiert

Friedlich hatten Fans den Sieg der türkischen Fußball-Mannschaft in Oberbayern gefeiert. Dann eskalierte ein Streit. Der Anlass war offenbar eine kurdische Fahne.

Nach einer Attacke auf einen jungen Mann im oberbayerischen Waldkraiburg bei Feiern zum türkischen EM-Erfolg ermittelt die Polizei - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu dem Vorfall kam es am späten Mittwochabend. Nach dem 1:2 im Spiel Tschechien-Türkei hätten sich rund hundert Feiernde am Stadtplatz in Waldkraiburg getroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 23.45 Uhr mischte sich ein 19-Jähriger mit einer kurdischen Fahne unter die Fans. Daraufhin sei es schnell zu tumultartigen Szenen gekommen.

Der junge Mann wurde demnach angegriffen und geschlagen. Polizeibeamte der Inspektion Waldkraiburg stellten sich schützend vor ihn. Während die Beamten völlig unbehelligt blieben, hätten die Angreifer weiterhin versucht, den 19-Jährigen zu attackieren. Die Fahne sei ihm entrissen worden. Sie wurde später in einem Mülleimer am Stadtplatz gefunden und sichergestellt.

Der 19-Jährige wurde zu seiner eigenen Sicherheit in einen Streifenwagen gesetzt. Nur mit Mühe gelang es der Polizei demnach, ihn vor weiteren Übergriffen zu schützen und wegzubringen. Danach löste sich die Ansammlung auf. Der junge Mann erlitt Rötungen im Gesicht und klagte über Schmerzen im Schulterbereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Täter zu finden. Die Polizeibeamten selbst seien zu keinem Zeitpunkt körperlich angegangen worden, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:240628-99-567249/2