Nach türkischem Sieg bei der EM: Fan stürzt von Münchner Siegestor

Bei Feierlichkeiten in München nach dem 2:1 der türkischen Nationalmannschaft gegen Tschechien bei der Fußball-EM ist ein Fan von der Außenseite des Siegestors gestürzt.









Alles zur Fußball-EM 2024 finden Sie auf unserer Sonderseite.



Er habe am Mittwoch versucht, hochzuklettern, und sei bei dem Sturz augenscheinlich unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rund 500 Fans hätten sich zum Feiern am Siegestor versammelt, zusätzlich seien rund 500 zum Teil hupende Fahrzeuge im Korso unterwegs gewesen, hieß es weiter. Der Verkehr wurde demnach teilweise gesperrt, auch weil mehrere Menschen auf der Straße gewesen seien.



Zudem sei mehrmals Pyrotechnik gezündet worden. Laut einem Polizeisprecher erstellten die Einsatzkräfte rund eine Handvoll Anzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.

− dpa