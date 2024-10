Nach Traumstart: FC Bayern spielt bei Aston Villa

Für den FC Bayern geht es in der Champions League weiter. Nach dem denkwürdigen 9:2 gegen Zagreb wollen die Münchner die Tabellenspitze behaupten. Der Gegner weckt Erinnerungen.

Der FC Bayern ist nach seinem Traumstart am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wieder in der Champions League gefordert. Die Münchner sind bei Aston Villa in Birmingham zu Gast. Trainer Vincent Kompany kennt den Gegner aus seiner Zeit als Trainer und vor allem als Spieler in der Premier League bestens. Nach dem 9:2 zum Start in die neue Saison der Fußball-Königsklasse gegen Dinamo Zagreb wird der Traditionsclub aus England für die Bayern ein härterer Prüfstein beim Bestreben sein, die Tabellenspitze im neuen Format zu behaupten.

Das erst zweite Europapokal-Duell mit Aston Villa weckt bei den Älteren Erinnerungen. Im Mai 1982 verloren die Münchner im Endspiel des Europapokals der Landesmeister trotz Überlegenheit mit 0:1.

