Nach tödlichem Geisterfahrerunfall auf der A6: Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Montagabend ein Geisterfahrer auf der A6 bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) beim Zusammenstoß mit zwei Autos gestorben ist, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls.









Der 85-jährige Geisterfahrer fuhr um kurz vor 18.30 Uhr auf der A6 in Richtung Nürnberg, jedoch auf der falschen Fahrbahn, also Richtung Tschechien. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Falschfahrer bei der Einsatzzentrale Oberpfalz. Auf Höhe der Anschlussstelle Wernberg-Ost kollidierte der Geisterfahrer mit zwei Autos. Die Fahrer dieser Autos wurden dabei mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 85-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort starb.



Beide Fahrtrichtungen mussten nach dem Unfall voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. In Richtung Tschechien dauerte die Sperre bis weit in die Nacht an. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf etwa 50.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Personen, die durch den Geisterfahrer gefährdet wurden, und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 09621/8904300 zu melden.

− kl