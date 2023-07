Nach tödlichem Crash: Bayerin in Haft und Psychiatrie

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine deutsche Autofahrerin, die in der vorigen Woche in Norditalien drei Fußgänger überfahren und getötet haben soll, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Das entschied eine Haftprüfungsrichterin am Montag in der Stadt Belluno, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Der 31-jährigen Frau aus Niederbayern wird mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Dies ist ein Straftatbestand, der zu langen Haftstrafen führen kann.

Die drei Todesopfer sind ein zweijähriger Junge, sein Vater und seine Großmutter. Es gibt Spekulationen, dass die Deutsche möglicherweise mit Absicht in die Familie auf dem Gehweg gerast ist. Dazu gab es zunächst von den Behörden keine Bestätigung oder Reaktion.

Laut Ansa nahm die Beschuldigte am Montag nicht an dem Gerichtstermin teil, weil sie am Sonntagabend in einem Frauengefängnis in Venedig in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen wurde. Der Pflichtverteidiger der Frau war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Am Dienstag soll es laut Ansa eine Pressekonferenz des zuständigen Staatsanwalts in der norditalienischen Stadt geben.

