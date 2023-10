Nach Todesattacke auf Joggerin: Alle Hunde der Halterinnen sind weg

Nach der tödlichen Attacke auf eine Joggerin haben Trauernde auf dem Feldweg, auf dem am Montag der furchtbare Vorfall passierte, Kerzen und Blumen niedergelegt. − Fotos: fotokerschi.at/imago

Nach der tödlichen Hundeattacke im Gemeindegebiet von Perg in Oberösterreich, bei der am Montag eine Joggerin ums Leben kam, sind den Halterinnen alle American Staffordshire Terrier weggenommen worden.













Sie seien am späten Dienstagabend – mit Zustimmung der Züchterin – abgeholt worden, sagte der Bürgermeister von Naarn, Martin Gaisberger, am Donnerstag auf Anfrage der Mediengruppe Bayern. „Sie werden nie wieder zurückkommen“, betonte er. Der Kampfhund, der die Läuferin auf einem Feldweg tötete, ist bereits am Montag eingeschläfert worden.





Vier Hunde und Welpen in Besitz





Nach Gaisbergers Kenntnisstand befanden sich noch vier American Staffordshire Terrier im Besitz der Familie – außerdem einige Welpen. Diese sollen nach Auskunft der Halterin erst 14 Tage alt sein, sagte der Bürgermeister. Die Tiere seien nun an einem sicheren Ort in Österreich, sagte Gaisberger gegenüber unserer Zeitung. Nähere Angaben machte er dazu nicht.



Wie berichtet, war es am Montagvormittag zu dem furchtbaren Vorfall in Naarn im Mühlviertel gekommen. Die Hundehalterin, eine 37-Jährige aus der Gemeinde, war mit einem ihrer American Staffordshire Terrier auf einem Güterweg unterwegs. Zur selben Zeit joggte eine Frau auf dem Feldweg. Aus bislang unbekannter Ursache griff der American Staffordshire Terrier die vorbeilaufende Joggerin an. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei versuchte die Hundebesitzerin noch, das Tier von der Joggerin wegzureißen. Dies gelang ihr jedoch nicht. „Die 60-Jährige erlitt dabei multiple Bissverletzungen“, berichtete die Polizei am Dienstag.





Opfer und Hundehalterin lebten nur drei Häuser entfernt





Genauer eingrenzen will die Polizei die Verletzungen nicht. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Die Hundebesitzerin selbst wurde ebenfalls verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte jedoch noch selbst den Hund zurück ins Haus bringen, so die Polizei.



Da die Joggerin weder ein Handy noch Dokumente bei sich hatte, konnte die Identität zunächst nicht zweifelsfrei festgestellt werden. In einer ersten Vermutung war die Polizei davon ausgegangen, dass die Frau zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen sei. Am Dienstag herrschte dann die traurige Gewissheit: Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 60-Jährige aus dem Bezirk Perg. Die Hundehalterin und das Todesopfer lebten nur drei Häuser voneinander entfernt, sagte Bürgermeister Gaisberger. Er habe die Verstorbene, um die ihr Mann und ihr Sohn trauern, persönlich gekannt.



Nach der tödlichen Attacke wurden die zuständige Bezirkshauptmannschaft (BH) Perg sowie der Amtstierarzt informiert. Der Hund wurde „über Anordnung der BH Perg in Absprache mit den Amtstierärzten“ eingeschläfert, erklärte die Polizei. Dies geschah noch am Montag, bestätigte eine Polizeisprecherin der Mediengruppe Bayern.





Erneuter Vorfall konnte nicht ausgeschlossen werden





Nach dem österreichischen Tierschutzgesetz ist es verboten, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten, betonte Magdalena Löttner-Bigonski, zuständige Abteilungsleiterin für Tierschutz der BH Perg. Im konkreten Fall wurde der angreifende Hund deshalb noch am Montag von drei Tierärzten begutachtet. Dies geschah so zeitnah, weil Hunde nach einem Biss ohnehin immer auf Tollwut untersucht werden müssen, erklärte Löttner-Bigonski.



Bei den Ärzten handelte es sich um den Amtstierarzt, den Betreuungstierarzt, der den Hund kennt, und einen unbefangenen Tierarzt. Alle drei kamen laut Löttner-Bigonski zum selben Ergebnis: Der Hund war grundsätzlich klinisch gesund, muss aber eine Wesensbeeinträchtigung haben. Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass so ein Vorfall in dieser Dramatik wieder passiert.





„Größte Aufgabe ist, Ruhe einkehren zu lassen“





Über die Tötung entscheidet laut Löttner-Bigonski aber letztlich nicht die Bezirkshauptmannschaft, sondern der Tierhalter selbst. So auch im vorliegenden Fall. „Die Tierhalter haben entschieden, dass der Hund eingeschläfert wird“ – mit der Zustimmung des Tierarztes, damit dies auch ethisch vertretbar ist. Der Hund habe die Joggerin ohne – bislang – erkennbaren Grund angegriffen. Zusätzlich griff er seine eigene Besitzerin an. Dies alles spielt eine Rolle bei der Abwägung und Einschätzung im konkreten Fall, sagte Löttner-Bigonski gegenüber der Mediengruppe Bayern.



Unklar war zunächst auch, ob das Tier angeleint war. Nach aktuellem Ermittlungsstand „dürfte die Hundehalterin ihren Hund an der Leine geführt haben“, hieß es von Seiten der Polizei am Dienstag. Er dürfte jedoch keinen Maulkorb getragen haben. Die Ermittlungen dazu laufen weiter, da die verletzte Hundehalterin auch am Donnerstag noch nicht befragt werden konnte. Ob sie sich noch im Krankenhaus befindet oder inzwischen – wie verschiedene österreichische Medien berichteten – in einer Psychiatrie untergebracht ist, konnte ein Polizeisprecher am Donnerstag nicht sagen. Die Polizei äußere sich grundsätzlich nicht zu persönlichen Angelegenheiten. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Obduktion der verstorbenen Frau an.





„Furchtbar schlimm“ – Kommen neue Gesetze?





„Die größte Aufgabe ist, jetzt Ruhe einkehren zu lassen – aus Pietätsgründen der Verstorbenen gegenüber“, sagte Bürgermeister Gaisberger. In seiner Gemeinde herrsche Fassungslosigkeit angesichts der tödlichen Attacke: „Es ist so furchtbar schlimm.“



Wie die österreichische Zeitung „Der Standard“ berichtete, will der für Tierschutz zuständige Landesrat Michael Lindner (SPÖ) mit einer von ihm einberufenen Arbeitsgruppe über eine Evaluierung des oberösterreichischen Hundehaltegesetzes beraten. Es gehe dabei um die „fachliche Einschätzung“ zu möglichen Verschärfungen bei der Leinen- und Maulkorbpflicht im öffentlichen Raum sowie um eine mögliche Ausweitung der Ausbildungserfordernisse vor der Anschaffung eines Hundes.