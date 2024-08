Nach Tod eines Mannes: Zimmer der Verdächtigen durchsucht

Ein Migrant wird in Unterfranken getötet, mutmaßlich von einem Ehepaar. Um diesem die Tat nachzuweisen, rücken Polizisten in einer Flüchtlingsunterkunft an.

Polizisten haben nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes im Spessart das Zimmer der beiden Verdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft durchsucht. Auch am mutmaßlichen Tatort in einem Wald bei Altenbuch (Landkreis Miltenberg) seien Beamte eingesetzt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Für den Fall relevante Beweise seien allerdings nicht gefunden worden.

Die Ermittler glauben, dass ein 38 Jahre alter Mann und seine 31 Jahre alte Ehefrau für den Tod des 18-Jährigen verantwortlich sind. Das Motiv ist allerdings noch unbekannt. Am Samstag hatten Passanten das Opfer tot auf einem Forstweg entdeckt. Der 18-Jährige, der sich zuvor in Niedersachsen aufgehalten hatte, und die Verdächtigen sind Afghanen.

