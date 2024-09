Nach Sturz in Linienbus: Senior im Krankenhaus gestorben

Ein Senior stürzt beim Anfahren eines Linienbusses. Was sich zunächst harmlos anhört, endet für den Mann tödlich.

Ottobrunn (dpa/lby)- Nach einem Sturz in einem Linienbus ist ein 73-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben. Der Mann war an einer Bushaltestelle in Ottobrunn (Landkreis München) in den Bus gestiegen. Beim Anfahren stürzte der Senior und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Vorfall am vergangenen Freitag kam er zur stationären Behandlung in eine Klinik. Am Sonntag erlag er seinen Verletzungen.

