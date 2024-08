Nach Sturz bei BR-Radltour: Glauber muss Eröffnung des Gäubodenfests absagen

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) kann am Samstag nicht wie geplant das Gäubodenfest in Straubing eröffnen. Er hatte sich bei einem Sturz bei der BR-Radltour in dieser Woche mehrere Knochenbrüche zugezogen. − Foto: dpa

Straubing. Nach seinem schweren Radunfall bei der BR-Radltour war Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) zunächst guter Dinge, das Gäubodenvolksfest in Straubing wie geplant diesen Samstag eröffnen zu können und hatte betont, er freue sich schon darauf. Nun musste Glauber, der sich mehrere Brüche zugezogen hat, gesundheitsbedingt doch absagen. Stadtsprecher Johannes Burgmayer bestätigte dies auf Anfrage der PNP.

Noch am Donnerstagvormittag wurde fieberhaft an einem „Plan B“ gearbeitet und kurz danach verkündet: Sowohl Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als auch Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) werden gemeinsam das Volksfest eröffnen – „in üblichem Rahmen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Glauber bedauere seine Absage sehr. Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) äußerte sein Verständnis und betonte gleichzeitig, er freue sich, dass Aiwanger und Bernreiter seiner Bitte nach einer gemeinsamen Eröffnung nachgekommen sind.