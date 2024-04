Nach stürmischem Ostermontag typisches Aprilwetter in Bayern

Nach einem windigen Ostermontag folgt auch für die letzte Osterferienwoche regnerisches Aprilwetter in Bayern, zwischendurch zeigt sich die Sonne. Der Wind und die lokalen Sturmböen in den Bergen mit bis zu 80 km/h vom Montag begleiteten Bayern auch noch am Folgetag, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag. Außerdem geht es am Dienstag wolkig mit Regenschauern weiter. Zwischendurch scheint vor allem im Süden auch mal die Sonne. Höchsttemperaturen zwischen 10 und 16 Grad werden erwartet, wobei die Temperaturen nachts auf bis zu 4 Grad fallen.

