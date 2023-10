Nach SPD-Wahlpleite: Jusos fordern personellen Neuanfang

Jusos - Blick auf das Logo der Jusos. - Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Bei den bayerischen Jusos werden nach der schweren Pleite bei der Landtagswahl die Forderungen nach einem Neuanfang innerhalb des SPD-Landesverbandes lauter. Von dem Wahlergebnis bei der Landtagswahl im Freistaat seien sie enttäuscht, teilte die Nachwuchsorganisation am Montag mit. Die Pleite der SPD müsse nun einen «umfassenden Erneuerungsprozess» anstoßen. Die Partei kam in Bayern nur auf 8,4 Prozent und schnitt damit noch schlechter ab als 2018 (9,7). Damals musste in der Folge der Niederlage die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen ihren Posten räumen.

«Die BayernSPD hat es nicht geschafft, Verteilungsfragen im Wahlkampf zu adressieren», sagte die Landesvorsitzende der bayerischen Jusos, Reka Molnar. Nun sei es wichtig, sich inhaltlich auszurichten und neu zu finden. Dabei müsse auch über personelle Fragen diskutiert werden, betonte sie weiter. SPD-Landeschef Florian von Brunn hatte am Sonntagabend erklärt, er wolle sein Amt nicht aufgeben.

© dpa-infocom, dpa:231009-99-498663/2