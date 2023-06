Nach Schüssen auf Gebäude: Polizei findet Waffen in Wohnung

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach Schüssen auf Gebäude in Unterfranken hat die Polizei nun die mutmaßlichen Tatwaffen in der Wohnung eines Mannes gefunden. Bei der Durchsuchung am Donnerstagvormittag fanden die Ermittler ein Luftgewehr, eine Luftpistole und Munition, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 52-jährige Tatverdächtige habe daraufhin die Schüsse in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) gestanden.

Im November des vergangenen Jahres waren mehrere Beschädigungen an Rollläden und Häuserfassaden gemeldet worden. Die Ermittler hatten 27 Schüsse mit Stahlgeschossen ausmachen können. Den 52-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

© dpa-infocom, dpa:230602-99-918695/2