Nach Panne: Trio stiehlt Rad und fährt damit weiter

Bei einem platten Reifen würden andere einen Pannenhelfer rufen. Drei Männer in der Oberpfalz stehlen stattdessen ein Rad von einem anderen Fahrzeug.

Nach einer Fahrzeugpanne haben drei Männer in Neumarkt in der Oberpfalz kurzerhand ein Rad gestohlen und an ihr Auto montiert. Die Diebe sollen sich an einem geparkten Kleintransporter bedient haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhren sie den Angaben zufolge weiter. Zeugen beobachteten den Diebstahl sowie die Flucht und wählten am Sonntag den Notruf.

Kurz darauf entdeckte die Polizei das Fahrzeug auf der A3 auf Höhe des nächsten Ortes. Die Männer im Alter zwischen 36 und 43 Jahren hatten sogar noch die Radmuttern dabei, wie es hieß. Sie wurden vorläufig festgenommen und kamen nach einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß.

