Nach Mord in Herrsching: Tatverdächtiger (22) von Frankreich ausgeliefert

Ein nach einem Mord in Herrsching (Landkreis Starnberg) ist ein in Frankreich festgenommener 22-Jähriger nach Deutschland ausgeliefert worden.









Der dringend Tatverdächtige sei am Donnerstag am Pariser Flughafen Charles de Gaulle von den französischen Justizbehörden an Zielfahnder des bayerischen Landeskriminalamts übergeben worden und nach München ausgeflogen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Ermittlungsrichterin habe dem Mann den Haftbefehl eröffnet, er sei in Untersuchungshaft genommen worden.





Ehefrau konnte fliehen





Der Mann soll vor drei Wochen einen 74-Jährigen in dessen Wonhaus attackiert haben. Während die Ehefrau des Mordopfers fliehen konnte, soll der Verdächtige den Mann so schwer verletzt haben, dass ein Notarzt nur noch dessen Tod feststellen konnte. Der Tatverdächtige setzte sich nach Frankreich ab, wo er aber knapp eine Woche nach dem Mord festgenommen wurde.





Motiv weiter unklar





Die Ermittler machten aus ermittlungstaktischen Gründen bisher keine Angaben zu einem Tatmotiv. Der Polizei zufolge werden die Ermittlungen weiter mit Hochdruck fortgeführt.

− afp