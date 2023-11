Nach möglichem Angriff in Parkhaus: Mann außer Lebensgefahr

Der Mann, der am Mittwoch schwer verletzt in einem Nürnberger Parkhaus gefunden wurde, ist außer Lebensgefahr. Die Polizei habe am Freitagvormittag mit seiner Vernehmung begonnen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Die Ermittler erhoffen sich neue Informationen zu dem Ursprung seiner Verletzungen. Bislang ist noch unklar, wie es dazu gekommen ist.

Der 66-Jährige wurde am Mittwochabend von einer Parkhausmitarbeiterin entdeckt. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei hatte Ermittlungen aufgenommen. Es sei möglich, dass Unbekannte dem Mann die schweren Verletzungen zugefügt hatten, hieß es am Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:231117-99-982481/2