Nach medizinischem Notfall: Konzert von Lena Meyer Landrut in Regensburg abgesagt

Aus dem Auftritt beim Piazza-Festival im Gewerbepark Regensburg am Montagabend wird nichts. Veranstalter Power Concerts nimmt die Tickets an den Verkaufsstellen zurück. Ein Ersatztermin für die Show ist nicht vorgesehen.









Am Sonntagabend hätte der Popstar im fränkischen Ansbach auftreten sollen – auch dieser Termin wurde abgesagt. Auf Instagram teilte das Management der Sängerin mit, dass es unerwartet zu einem medizinischen Notfall gekommen sei. Sie befände sich in ärztlicher Behandlung, hieß es am Sonntagabend.



„Leider geht es Lena nach dem plötzlichen medizinischen Notfall gestern nicht besser und ist nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Wir müssen die Show heute in Regensburg daher leider auch absagen“, meldete das Management dann am Montag ebenfalls auf Instagram.



Der Gesundheitszustand der Sängerin, die durch den Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) 2010 bekannt wurde, sorgt seit einigen Wochen für Schlagzeilen. Ende Juni schrieb sie von krampfartigen Bauch- und Nierenschmerzen. Meyer-Landrut stand am Freitag im sächsischen Plauen erstmals seit drei Wochen wieder auf der Bühne. Dort sagte sie ihren Fans, dass sie sich noch nicht 100 Prozent fit fühle. Das scheint sich nun bewahrheitet zu haben.