Nach dem Leichenfund in Ingolstadt gehen die Ermittler von einem Tod ohne Fremdeinwirkung aus. Die wahrscheinlichste Todesursache sei ein Sturz, teilte die Polizei am Samstag mit. Passanten fanden den 56-jährigen Mann am Freitagmorgen leblos in einem Grünstreifen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Todesursache war zunächst unklar geblieben. Erst nach den rechtsmedizinischen Untersuchungen gingen die Ermittler von einem Sturz aus.

