Nach kräftigen Schneefällen - Lawinengefahr in den Alpen

Der Schneefall der vergangenen Tage hat schneebedeckte Alpen beschert. Doch es könnten sich Lawinen lösen. Besonders, wenn es Sonntag wieder wärmer wird.

Der Lawinenwarndienst Bayern warnt vor Lawinengefahr am Wochenende. Mit steigenden Temperaturen seien aus dem felsigen Steilgelände vermehrt Lockerschneelawinen zu erwarten, heißt es im Online-Portal der Lawinenzentrale. Zu Vorsicht sei besonders unterhalb von Felswänden und an Gleitschneerissen geraten. Besonders am Sonntag soll es wieder wärmer werden. Auch Personen könnten Lawinen auslösen.

Nach Schneefall von Dienstag auf Mittwoch und Donnerstag auf Freitag habe sich im bayerischen Alpenraum eine geschlossene Schneedecke gebildet, berichtet die Lawinenwarnzentrale, die zum Bayerischen Landesamt für Umwelt gehört. Im Allgäu sei die Schneedecke mit 50 Zentimeter am höchsten. In eingewehten Bereichen liege sogar bis zu ein Meter Schnee.

