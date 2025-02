Nach Körperverletzungsdelikt: Fahndung mit Hubschraubern

In München kommt es zu einem Gewaltdelikt. Die Polizei hält sich noch bedeckt - und fahndet nach dem flüchtigen Täter.

Die Münchner Polizei sucht mit mehreren Hubschraubern nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Wie ein Sprecher sagte, kam es in dem Stadtbezirk Trudering-Riem zu einem „Körperverletzungsdelikt im häuslichen Bereich“. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall am Mittag nannte er zunächst nicht. Den Angaben nach waren auch Notarzt und Rettungsdienste am Tatort im Einsatz.

