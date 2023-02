Nach Hundesitting bei Polizist: Odin darf zurück zu verhaftetem Herrchen

Auch „Nox“ (links), Hund des 35-jährigen Bundespolizisten, hat „Odin“, dessen Besitzer einige Tage in Haft musste, gern bei sich aufgenommen. −Foto: Bundespolizei

Nachdem Hund „Odin“ letzte Woche wegen der Verhaftung seines 62-jährigen Herrchens bei einem Polizisten in Nürnberg unterkam, gab es nun ein Wiedersehen. Ein Bekannter beglich die Haftstrafe des Hundehalters.













Nur fünf Tage nach der Trennung konnten Hund und Herrchen wieder vereint werden. Wie die Polizei mitteilt, hat dem Inhaftierten ein entfernter Bekannter ausgeholfen dessen noch ausstehende Geldstrafe bezahlt.





Nach fünf statt 40 Tagen entlassen





Die Tochter des Bekannten sei durch die Medienberichterstattung auf den Hund und sein Herrchen aufmerksam geworden. Nach fünf von 40 ursprünglich angesetzten Hafttagen kam der 62-Jährige somit wieder frei und konnte seinen Hund bereits am Freitagabend in der Bundespolizeiinspektion Nürnberg wieder abholen.



Odin sei laut des 35-jährigen Polizisten „förmlich ausgeflippt“, als er wieder bei seinem Herrchen sein konnte. Der zwischenzeitlichen Pflegefamilie sei der Abschied jedoch deutlich schwerer gefallen. Odin sei in der kurzen Zeit allen sehr ans Herz gewachsen. Auch der Schweizer Schäferhund „Nox“ − der Hund der Familie – habe sich unter Winseln von Odin verabschiedet.





„Entscheidung war das einzige Richtige“





„Die Entscheidung, Odin bei uns aufzunehmen war für meine Frau und mich das einzig Richtige. Ich muss an dieser Stelle auch die Unterstützung meiner Frau besonders hervorheben, ohne sie hätte das nicht funktioniert. Meine Nachbarn haben mir noch eine Futterspende für Odin mitgeben“, so der Polizist, der Odin zur Pflege aufnahm.



Tatsächlich war die kurzzeitige Pflege des Hundes auch noch für etwas anderes gut: „Sein Herrchen bedankt sich unzählige Male bei mir und betonte mehrmals, dass diese Aktion ihm nicht nur seine Seele, sondern auch seinen Glauben an den Rechtsstaat wiedergegeben hat“, sagt der 35-Jährige.

− lha