Nach Halloween kein Gruselwetter: Sonniger Feiertag und milde Temperaturen erwartet

Viel Sonnenschein und milde Temperaturen soll es in Bayern Mitte dieser Woche geben. Vor allem an Allerheiligen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit klarem Himmel.









Am Dienstagnachmittag gibt es vereinzelt noch Regenschauer in den Alpen. Gegen Abend wird es von Westen her wieder regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad.





Sonniger Feiertag

Der Feiertag beginnt mit viel Sonne im Freistaat. Erst am Nachmittag sollen aus dem Westen Wolken aufziehen. An den nördlichen Mittelgebirgen wird es hingegen meist stark bewölkt. Die Höchstwerte bleiben mild bei 12 bis 16 Grad.



Freundliche Morgenstunden warten dann am Donnerstag auf Bayern. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken und Regen kann einsetzen. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 9 und 13 Grad. In den Alpen können die Temperaturen durch Föhn auf bis zu 18 Grad ansteigen.

− dpa