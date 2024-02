Nach Großbrand: Westernstadt „Pullman-City“ öffnet im April

Nach dem Großbrand in der niederbayerischen Westernstadt „Pullman City“ Ende Januar steht der Termin für die Wiedereröffnung fest. Die Freizeitattraktion im Landkreis Passau wird am 13. April ihre Tore wieder für Besucher öffnen, wie die Gesellschafter am Dienstag mitteilten. Bei dem Feuer war den Angaben zufolge etwa ein Drittel der „Main Street“ niedergebrannt. Auch Teile der Erlebnisgastronomie wurden schwer beschädigt. Der Schaden geht in die Millionen. Vom Start weg seien nach der Wiedereröffnung wöchentlich spezielle Events geplant, hieß es am Dienstag. „Pullman City“ wurde 1997 eröffnet. Der Park für Cowboy-Fans zieht alljährlich Hunderttausende Besucher an.

