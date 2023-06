Nach Führerscheinprüfung: 17-Jähriger verursacht bei Linz Unfall mit zwei Toten

Der Notarzt konnte an der Unfallstelle nur noch den Tod zweier Opfer feststellen. −Symbolbild: ÖRK

Wenige Stunden nach seiner bestandenen Führerscheinprüfung hat ein 17-Jähriger in Österreich einen Unfall mit zwei Toten verursacht, darunter ein 16-jähriges Mädel.









Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Fahranfänger nach ersten Erkenntnissen auf einer Landstraße bei Linz von der Fahrbahn aufs Bankett abgekommen und ins Schleudern geraten. Daraufhin sei sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.



Bei dem Unfall wurden am späten Montagabend die 16-jährige Beifahrerin des Fahranfängers und der 36-jährige Lenker des entgegenkommenden Wagens getötet. Sie starben noch an der Unfallstelle. Der 17-Jährige und eine weitere auf der Rücksitzbank mitfahrende 16-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. Alle Personen stammen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, wie die oberösterreichische Landespolizei mitteilt.

− dpa/lai